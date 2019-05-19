Bebê que morreu após cair em buraco na Capital era de Aquidauana e família cogita voltar

A menina Jennifer Lara Mendez Vicente, de apenas 1 ano e 2 meses, que morreu depois de cair em um buraco no início da tarde de sexta-feira, em Campo Grande, era de Aquidauana. Conforme apurado, ela, o pai Carlos William Correa, de 24 anos, e a mãe Berenice Mendes, de 31 anos, além dos irmãos, haviam se mudado para a Capital no início do ano.

No entanto, o casal acabou se separando logo em seguida e Berenice foi morar com a irmã, também aquidauanense, que já estava há quatro anos na Capital. Além de Jennifer, Berenice tinham um menino que é irmão gêmeo da vítima e outro de cinco anos. Berenice ainda tem mais dois filhos de outras relação.

O corpo de Jennifer foi velado na tarde de ontem, na Capela Municipal do Cemitério da Vila Cruzeiro, e velado no mesmo local. Em depoimento, familiares abalados relataram que não têm mais coragem de voltar para a casa onde a tragédia aconteceu, e afirmaram que pretendem retornar para Aquidauana, para recomeçar a vida longe desta triste lembrança.

Conforme noticiado, Jennifer brincava com um dos irmãos na residência em que viviam, na Rua dos Perdizes, no Jardim Noroeste, quando caiu de ponta cabeça em um buraco estreito, com aproximadamente 1,5 metro de profundidade em uma obra vizinha. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu levaram 40 minutos para conseguir tirará do local e apesar de quase uma hora de reanimação, a criança não resistiu.