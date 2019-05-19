Ex-secretário de Aquidauana, Carlos Alberto Salamene morre na Capital

Luto
Morreu neste domingo, em Campo Grande, Carlos Alberto Salamene, mais conhecido como Carlão. Ele atuou como ex-secretário de Desenvolvimento e Produção do município de Aquidauana na gestão do ex-prefeito e hoje deputado Felipe Orro. Informações apontam que ele havia passado por uma cirurgia no coração, que teve complicações e o levou a realizar novo procedimento, mas no entanto, não resistiu.
Nas redes sociais, amigos e familiares deixaram mensagens de carinho. “Eita, Carlão! Quantas histórias! Quantas saudades! Vá em paz, meu amigo, pois aqui cumpriste com valentia sua trajetória!”, dizia uma das mensagens. “Minha família é grata a este guerreiro que sempre nos cativava com sua educação”, dizia outra mensagem de despedida. Ainda não foram divulgadas informações sobre local de velório e sepultamento.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
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