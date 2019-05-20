Segunda-feira de tempo quente com máxima de 34°C em Aquidauana e região

Aquidauana
Não há previsão de chuva para esta semana
A semana deve ser de tempo quente em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de parcialmente nublado a claro nesta segunda-feira, com mínima de 20°C e máxima de 34°C, e umidade entre 35% e 80%.
Na terça-feira, o dia deve ser de sol entre nuvens, com mínima de 22°C e máxima de 34°C, e umidade um pouco mais baixa, entre 35% e 90%. De quarta-feira até sexta-feira, os dias variam de tempo encoberto a sol entre nuvens, e não há previsão de chuva no período.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS