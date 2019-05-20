Segunda-feira de tempo quente com máxima de 34°C em Aquidauana e região

A semana deve ser de tempo quente em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de parcialmente nublado a claro nesta segunda-feira, com mínima de 20°C e máxima de 34°C, e umidade entre 35% e 80%.

Na terça-feira, o dia deve ser de sol entre nuvens, com mínima de 22°C e máxima de 34°C, e umidade um pouco mais baixa, entre 35% e 90%. De quarta-feira até sexta-feira, os dias variam de tempo encoberto a sol entre nuvens, e não há previsão de chuva no período.