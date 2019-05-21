Dia de sol com máxima de 34°C em Aquidauana e região nesta terça-feira

Não há previsão de chuva para esta terça-feira em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o portal Clima Tempo, o tempo deve ser de sol com algumas nuvens, e muito calor. A mínima será de 19°C e a máxima de 34°C, com umidade do ar entre 35% e 67%.

No entanto, para quarta-feira a previsão é diferente. O tempo deve ser de sol, com aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas também diminuem um pouco e registram a mínima de 15°C e máxima de 30°C.