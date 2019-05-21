Dia de sol com máxima de 34°C em Aquidauana e região nesta terça-feira

Aquidauana
Não há previsão de chuva para esta terça-feira em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o portal Clima Tempo, o tempo deve ser de sol com algumas nuvens, e muito calor. A mínima será de 19°C e a máxima de 34°C, com umidade do ar entre 35% e 67%.
No entanto, para quarta-feira a previsão é diferente. O tempo deve ser de sol, com aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas também diminuem um pouco e registram a mínima de 15°C e máxima de 30°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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