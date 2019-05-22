Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto

Um motociclista de 40 anos ficou ferido após um acidente na manhã desta terça-feira (22), na Rua Duque de Caxias, em Aquidauana. Um veículo JAC acabou colidindo contra uma moto XTZ, em que a vítima estava.

De acordo com informações de testemunhas, no local do acidente, o motorista do carro, de 52 anos, seguia sentido Duque de Caxias quando, ao virar para a esquerda, acabou batendo na motocicleta que trafegava sentido a Rua Cassimiro Brum.

O condutor da moto teve escoriações nos braços e perna, foi imobilizado e encaminhado para o Pronto Socorro. O motorista do veículo não sofreu ferimentos.

Com informações de Francis Leone