Defesa pessoal feminina será tema de palestra neste sábado em Aquidauana

A Atlética Nativus, formada por estudantes do Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), promoverá um importante espaço de diálogo e aprendizagem neste sábado (25).

“Defesa pessoal feminina” será o tema da primeira palestra promovida pela agremiação. A palestra será ministrada por Priscila Maximo Lins e contará com a participação da equipe da academia Coliseu – Centro de Treinamento e Formação de Atletas, com demonstrações práticas de defesa.

Os interessados devem comparecer neste sábado, 25 de maio, na UFMS – unidade II, às 9h da manhã, no bloco A, sala A34.

O evento é gratuito e aberto para as comunidades acadêmica e externa. A organização é da Atlética Nativus, com parceria do Coliseu Fight Team e Atleticana.

Dúvidas podem ser esclarecidas com a Atlética Nativus, pelo Instagram @aaaicpaq.