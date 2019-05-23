Defesa pessoal feminina será tema de palestra neste sábado em Aquidauana

UFMS
A Atlética Nativus, formada por estudantes do Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), promoverá um importante espaço de diálogo e aprendizagem neste sábado (25).
“Defesa pessoal feminina” será o tema da primeira palestra promovida pela agremiação. A palestra será ministrada por Priscila Maximo Lins e contará com a participação da equipe da academia Coliseu – Centro de Treinamento e Formação de Atletas, com demonstrações práticas de defesa.
Os interessados devem comparecer neste sábado, 25 de maio, na UFMS – unidade II, às 9h da manhã, no bloco A, sala A34.
O evento é gratuito e aberto para as comunidades acadêmica e externa. A organização é da Atlética Nativus, com parceria do Coliseu Fight Team e Atleticana.
Dúvidas podem ser esclarecidas com a Atlética Nativus, pelo Instagram @aaaicpaq.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS