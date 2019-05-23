Inmet alerta para tempestade, vendaval e queda de temperatura em Aquidauana e região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de risco de tempestade, vendaval e declínio acentuado das temperaturas nas cidades de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e região. O dia deve ser nublado a encoberto, com chuvas isoladas, por vezes fortes. A mínima é de 13°C e a máxima de 16°C.

Ainda de acordo com o Inmet,o risco é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo. Porém, é baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).