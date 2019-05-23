Studio Fisio Pilates transforma vidas ao promover saúde integral de seus praticantes

Considerado um dos melhores métodos de aperfeiçoamento muscular, o pilates traz consigo uma série de benefícios extras, tais como combater doenças cardiovasculares, eliminar o estresse ocasionado pela correria do dia a dia, ainda corrige a postura e aumenta a flexibilidade, entre outras diversas vantagens. Por intermédio desta prática, há 5 anos, o Studio Fisio Pilates tem transformado a vida de quem adotou o método não apenas como uma atividade física, mas um estilo de vida.

Desde agosto de 2014, o Studio Fisio Pilates oferece pilates clássico, aero pilates, neo pilates, treinamentos funcionais, bem como terapias manuais e relaxantes. Tudo para incentivar o bem-estar e a qualidade de vida de seus praticantes. Duas fisioterapeutas credenciadas pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de MS (Crefito 13) estão à frente do espaço voltado à saúde integral de seus alunos e pacientes.

Ana Paula Arruda é fisioterapeuta graduada em Fernandópolis, interior paulista. Tem experiência profissional no segmento de Ortopedia e Traumatologia, além de formação em pilates pelo grupo VOLL de ensino, reconhecido como o maior grupo de pilates da América do Sul. A profissional ministra as aulas diariamente no Studio.

A fisioterapeuta Mariana de Souza Fernandes é graduada pela Universidade Católica Dom Bosco UCDB de Campo Grande MS e possui os cursos de pilates clássico, aero pilates, pilates clínico e treinamento funcional e atua no mercado desde 2013.

Alunos desenvolvem força e flexibilidade com o pilates. Foto: divulgação

Conheça a modalidade

Mariana explica que atualmente o pilates é uma das técnicas mais comprovadamente reconhecidas para o tratamento e prevenção de problemas na coluna vertebral. “Um dos problemas mais frequentes na coluna vertebral é a hérnia de disco, sendo considerada a segunda dor mais frequente entre a população. O pilates então vem sendo indicado como método de tratamento contra os sintomas da hérnia como dor, formigamento e perda de força”, diz, ao apontar a modalidade como eficaz para esta e outras condições críticas de saúde.

A fisioterapeuta ainda complementa que a prática constante alivia os sintomas da fibromialgia, artrite e artrose, bem como na recuperação depois do câncer e outros procedimentos cirúrgicos (principalmente joelho e quadril). Segundo Mariana, médicos ortopedistas também têm indicado bastante o método como forma de tratamento e na recuperação do estágio pós-cirúrgico.

“Um aluno nosso não conseguia sequer erguer os braços por conta de uma tendinite (inflamação) nessa região. Após o início das aulas, mediante o trabalho de fortalecimento empregado pelo pilates, hoje ele consegue realizar todos os movimentos e as dores diminuíram significativamente. Outro exemplo de superação, foi de um aluno que tinha hérnia de disco, por isso sentia fortes dores, não conseguia abaixar ou pegar peso. Através do pilates, as dores sumiram, obteve melhora dos movimentos e retomou suas atividades normalmente”, exemplifica Mariana.

Aulas individuais propiciam máximo rendimento nesta modalidade. Foto: divulgação

Saúde integral para ampla faixa etária – A fisioterapeuta esclarece que o método pilates, além de melhorar a postura corporal, também ajuda no controle da ansiedade, estimula a memória, ensina o domínio do corpo, combate o estresse e melhora a respiração.

O método pode ser praticado tanto por homens e mulheres, de crianças a partir de 7 anos, com o pilates kids, até os idosos. Também é muito recomendado para gestantes por trabalhar o fortalecimento que auxilia pós-parto, alivio das dores nas costas e promoção de bem-estar.

Studio Fisio Pilates

Localizado na Rua Estêvão Alves Corrêa, n. 320, Centro de Aquidauana (próximo à Sorveteria Sollariun), o Studio Fisio Pilates atende com horário marcado das 7 às 20 horas. Para mais informações e agendamentos, os telefones de contato são o 9 9680 7778 e o 9 9896 2044.