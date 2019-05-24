Com passeio ciclístico e sorteio de bicicletas, domingo tem programação especial no Parque da Lagoa Comprida

Neste domingo, 26 de maio, será realizado uma programação especial no Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana.

Com passeio ciclístico, sorteio de bicicletas, brinquedos para as crianças, atividades físicas, oficinas, a Prefeitura realiza uma ação por meio do Departamento Municipal de Trânsito, com objetivo de promover diversas ações de conscientização para um trânsito mais seguro.

A programação começa a partir das 7h.

O Parque fica na Rua Giovani Toscano Brito - Aquidauana.