Aquidauana
O evento tem como objetivo promover diversas ações de conscientização para um trânsito mais seguro.
Com passeio ciclístico e sorteio de bicicletas, domingo tem programação especial no Parque da Lagoa Comprida
Neste domingo, 26 de maio, será realizado uma programação especial no Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana.
Com passeio ciclístico, sorteio de bicicletas, brinquedos para as crianças, atividades físicas, oficinas, a Prefeitura realiza uma ação por meio do Departamento Municipal de Trânsito, com objetivo de promover diversas ações de conscientização para um trânsito mais seguro.
A programação começa a partir das 7h.
O Parque fica na Rua Giovani Toscano Brito - Aquidauana.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS