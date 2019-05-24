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Confira as vagas da Casa do Trabalhador de Aquidauana para hoje

Renan Nucci

Publicado em 24/05/2019 às 08:44

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.

Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):

*Assistente de controladoria(ser formado em Administração ou Contábeis/ter experiência de 1 a 2 anos na função)

*Padeiro(ter experiência em confeitaria e padaria)

*Mecânico de caminhão(ter experiência na área);

*Técnico em segurança do trabalho(ter o curso e ter experiência em carteira);

Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):

*Campeiro(experiência em carteira/solteiro/disponibilidade de morar em alojamento);

*Eletricista(trabalhar em Maracajú/eletricista montador/saber mexer com redes de alta tensão,para-raios/construir redes)

*Soldador(ter experiência na área/disponibilidade de morar em alojamento/solteiro/experiência com solda pesada),

 

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