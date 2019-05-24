Inovador, Pint of Science discutiu ciência em bares de Aquidauana

Foram dias de confraternização e muito aprendizado. O Pint of Science 2019 trouxe a Aquidauana (MS) uma maneira diferente de discutir ciência.

Realizado entre os dias 20, 21 e 22 de maio, o município foi apenas um dos locais de realização de um evento que acontece mundialmente e reúne cientistas em um bar. O objetivo do festival é derrubar intermediários entre o cientista e a sociedade, estabelecendo um canal direto de conversa.

Em Aquidauana (MS), as atividades foram realizadas simultaneamente no Ponto Expresso e no Atlântico Super Center, no período noturno. Os bares realizaram promoções de bebidas e aperitivos e agradaram os participantes do Pint of Science.

No dia 20 de maio, duas atividades abriram o evento: “A homeopatia me curou e outros contos de fadas para adultos”, por Luiz Fernando da Silva Borges – IFMS (Ponto Expresso) e “Fungos na cerveja: Um casamento perfeito?”, por Fernando Ibanez Martins – Prefeitura (Atlântico Super Center).

No dia 21 de maio, a discussão se voltou para temas regionais e de conhecimento popular, com as atividades: “Os nomes para a mandioca no Centro-Oeste: como pedir esse aperitivo e ser compreendido?”, por Daniela de Souza Silva Costa – UFMS (Ponto Expresso) e “Diversidade genética de peixes do pantanal, conhecer para conservar. Estratégias para manutenção dos estoques pesqueiros”, por André Luiz Julien Ferraz – UEMS (Atlântico Super Center).

No dia 22 de maio, o evento foi finalizado com importantes discussões: “Cidades Inteligentes e Sustentáveis”, por Milene Santos Estrella – PUCC (Ponto Expresso) e “Corrupção x Estratégia Política: como agem as empresas?”, por Ana Graziele Lourenço Toledo – UFMS (Atlântico Super Center).

Além dos docentes responsáveis por cada atividade, as discussões foram enriquecidas com o apoio de outros professores durantes as palestras.

A UFMS foi a responsável pela Coordenação Local do evento, que ficou sob responsabilidade do Prof. Leandro Bezerra de Lima (UFMS/CPAQ), com apoio da UEMS, IFMS, Prefeitura de Aquidauana, Ponto Expresso e Atlântico Super Center.