Aquidauana amanhece frio e Inmet alerta que temperatura em MS pode chegar a 4ºC

O frio continua neste sábado em todo Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), inclusive, traz alerta de declínio de temperatura com grau de “perigo”. Em Aquidauana a mínima é de 7°C e máxima de 22°C.

O dia, no munícipio e regiões, ficará parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no período da manhã.

No sul do Estado, a previsão é de geada em pontos isolados e termômetros em 4ºC. As cidades do sul são Dourados, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Caarapó, Douradina, Fátima do Sul, Itaporã, Laguna Carapã, entre outras.