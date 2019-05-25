Em Aquidauana, operação apreende carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 1,5 milhão

Aquidauana
Dois homens foram presos e a polícia ainda localizou mais de R$ 3,6 mil em dinheiro.
Uma operação da Polícia Militar Rodoviária, na noite desta sexta-feira (24), em Aquidauana, apreendeu cerca R$ 1,5 milhão em carga de cigarros contrabandeados.
A ocorrência foi na região do Jardim Aeroporto, que dá acesso à MS-345. Conforme a polícia, o veiculo Marca Fiat Strada, com placa Campo Grande e um caminhão trator com Barretos (SP) foram abordados após “atitude suspeita”.
Durante revista, policiais encontraram no compartimento de carga da carreta aproximadamente 425 mil maços de cigarros contrabandeados, da marca “Calvert”.
Com motorista de Fiat Strada, homem de 38 anos, foi localizado mais de R$ 3,4 mil em dinheiro. Com outro homem, de 30 anos, havia R$ 210 em dinheiro. Os dois são moradores de Campo Grande.
A carga apreendida foi avaliada, segundo a polícia, em R$ 1,5 milhão. Os condutores foram presos e encaminhados ao Departamento de Polícia Federal em Campo Grande.
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