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Falta pouco para a 5ª edição do “Encontro de Relíquias de Aquidauana”

Evento com entrada gratuita reúne os apaixonados por carros e objetos antigos

Thailla Torres

Publicado em 25/05/2019 às 07:15

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Será realizada nos dias 7, 8 e 9 de junho a 5ª edição do “Encontro de Relíquias de Aquidauana” que reúne os apaixonados por carros e objetos antigos. Com estrutura surpreendente, as atrações culturais e shows completam a programação na Avenida Pantaneta , palco da festa.

Serão três dias do evento mais aguardado do segmento em Mato Grosso do Sul com muito blues e rock n’ roll. A expectativa é receber 25 mil pessoas, além de fortalecer a paixão por veículos antigos, estilizados e miniaturas, estreitando ainda mais o clima de amizade, confraternização e diversão entre as famílias.

Com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o evento já se tornou ícone no calendário de eventos de MS.

Participantes regionais e de diversos locais do Brasil já contam os dias para essa grande festa. Além de exposições, o Encontro de Relíquias de Aquidauana conta com diversas opões gastronômicas, shows musicais, tendas culturais, literatura e esporte.

Artistas consagrados da Capital, de Aquidauana, Anastácio e de outros Estados marcam presença no palco principal do encontro: Confira a programação e participe!

Todos os dias:

- Comércio de Pulga e antiguidades;

- Tenda Cultural;

- Desafio de Stunt e Welling;

- Parque gratuito para crianças da Fundesporte, com pula pula, tobogã e futebol de sabão;

- Apresentações culturais;

- Praça de Alimentação com Food Trucks;

Apresentações culturais:

Dia 7 de junho (sexta-feira)

- 18h – Old Rock;

- Showa;

Dia 8 de junho (sábado)

- 8h - Carreata;

- Feira e atrações durante todo o dia;

- 14h - Abertura de show com a banda Old Rock;

- Tenda Cultural

- Boss Tones;

- Painkiller;

- Mané Coxinha e os Cabeça Oca;

 Dia 9 de junho (domingo)

- Show

- Old Rock;

- Alisson Ferreira

- Final do desafio Stunt e

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