Temperaturas voltam a subir gradualmente a partir deste domingo em Aquidauana

Clima
Hoje a mínima será de 16 graus Celsius e a máxima de 33 graus Celsius
A previsão do tempo indica que a partir deste domingo (26) as baixas temperaturas dos últimos dias devem dar uma trégua. Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o tempo volta a esquentar, gradualmente.
Sem previsão de chuvas, o céu deve alternar entre claro e parcialmente nublado.
A temperatura mínima prevista para hoje é 16 graus e a máxima de 33 graus Celsius. A umidade relativa do ar deve variar entre 40 e 80%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS