Temperaturas voltam a subir gradualmente a partir deste domingo em Aquidauana

A previsão do tempo indica que a partir deste domingo (26) as baixas temperaturas dos últimos dias devem dar uma trégua. Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o tempo volta a esquentar, gradualmente.

Sem previsão de chuvas, o céu deve alternar entre claro e parcialmente nublado.

A temperatura mínima prevista para hoje é 16 graus e a máxima de 33 graus Celsius. A umidade relativa do ar deve variar entre 40 e 80%.