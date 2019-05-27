Temperaturas sobem e semana começa sem chuva em Aquidauana e região

Depois de alguns dias de frio, as temperaturas voltaram a subir em Aquidauana e região. De acordo com o portal Clima Tempo, a previsão para esta segunda-feira é de sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A mínima será de 20°C e a máxima de 33°C.

No entanto, a partir de amanhã o tempo volta a mudar e deve ser de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Na quarta-feira e na quinta-feira o solta volta a predominar, mas deve chover novamente na sexta.