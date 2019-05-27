Temperaturas sobem e semana começa sem chuva em Aquidauana e região

Aquidauana
Depois de alguns dias de frio, as temperaturas voltaram a subir em Aquidauana e região. De acordo com o portal Clima Tempo, a previsão para esta segunda-feira é de sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A mínima será de 20°C e a máxima de 33°C.
No entanto, a partir de amanhã o tempo volta a mudar e deve ser de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Na quarta-feira e na quinta-feira o solta volta a predominar, mas deve chover novamente na sexta.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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