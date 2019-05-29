Aquidauana e Anastácio sediarão os Jogos Escolares da Juventude de MS com mais de 500 atletas

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer/Fundesporte e em parceria com as Prefeituras Municipais de Aquidauana e de Anastácio promove, nos dias 03 a 07 de junho, os Jogos Escolares da Juventude de MS, que acontecerá nas duas cidades.

Aquidauana e Anastácio sediarão os jogos na modalidade voleibol, categorias feminina e masculina, com cerca de 500 atletas, na faixa etária de 12 a 14 anos.

Em Aquidauana, os jogos acontecerão no Ginásio Poliesportivo e na Escola Instituto Educacional Falcão. Já em Anastácio, as partidas serão também no Ginásio Poliesportivo da cidade. Estarão disputando os jogos 27 delegações dos municípios de: Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

Durante os cinco dias de jogos, com o grande número de pessoas que estarão nas duas cidades, a expectativa também é alta de rentabilidade, pois a rede hoteleira está reservada para atender aos atletas e, também, há previsão de forte movimentação no comércio local e renda para os possíveis vendedores ambulantes próximos aos locais de jogos.

Conforme informou a Fundesporte, os Jogos Escolares da Juventude de MS têm o objetivo de aumentar a participação dos alunos em atividades esportivas nas instituições de ensino, públicas e privadas, de todo o MS, promovendo ampla mobilização da juventude estudantil estadual em torno do esporte, além de servir como seletiva para Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional.

O prefeito Odilon Ribeiro emitiu uma mensagem de agradecimento ao Governo do Estado por escolher Aquidauana, novamente, para sediar uma importante competição estadual escolar, pois há cerca de 15 anos a cidade não sediava eventos de tamanha envergadura esportiva.

Segundo pontuou o prefeito de Aquidauana, os Jogos Escolares da Juventude de MS promovem a qualidade de vida dos adolescentes e jovens, mostrando todos os benefícios trazidos pelo esporte em suas diversas modalidades, proporcionando renda, empregos, turismo esportivo, lazer e entretenimento.

“Para nós, aquidauanenses, é um motivo de orgulho e de alegria recebermos os Jogos Escolares 2019, a primeira competição oficial que o novo poliesportivo sediará. Comemoramos a vinda desses jogos após a tão sonhada reforma completa do ginásio, um compromisso público que fizemos de investir no ginásio para que ele voltasse a ser o templo do esporte da nossa cidade, recebendo atletas e famílias. Sejam todos muito bem-vindos em nossa Aquidauana para esses jogos”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

Ao Governo do Estado, o prefeito Odilon frisou que “Aquidauana está de portas abertas para essa e outras competições, pois os jogos trazem benefícios para os trabalhadores e comércio local”.



A coordenação local dos jogos e recepção dos atletas, bem como, cerimonial e centro de convivência está sob responsabilidade das Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA) e da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Anastácio. “Trabalhamos em parceria para fazer desses jogos, uma competição inesquecível na vida dos nossos jovens atletas. Está tudo sendo preparado com muito carinho e responsabilidade nas duas cidades para recebermos essa competição tão importante no Estado”, declarou o diretor-presidente da FEMA, Plínio de Góes.



PROGRAMAÇÃO

A programação dos Jogos Escolares da Juventude inicia no dia 03 de junho, com a chegada e recepção das delegações em Aquidauana e Anastácio; congresso técnico no Centro de Convenções de Anastácio às 14 horas; e logo mais, às 19h30min, uma grande festa de abertura dos jogos no poliesportivo de Aquidauana, com apresentações culturais do projeto Adote 1 Atleta e Academia Complexo RF Fitness, acendimento da pira olímpica, juramento e desfile dos atletas.

Nos dias 04 a 07 de junho, nos três locais acima citados acontecerão as partidas que definirão os vencedores dessa etapa estadual da modalidade voleibol. Em breve, a Fundesporte divulgará a tabela oficial dos jogos, com locais e horários. O encerramento e premiação acontecerá no dia 07/06, no poliesportivo de Aquidauana, ao final da manhã, após término dos últimos jogos.

