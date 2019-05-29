Quarta-feira sem previsão de chuva e com tempo quente em Aquidauana

Tempo
A quarta-feira será de tempo quente e sem previsão de chuva em Aquidauana e região. De acordo com o portal Clima Tempo, o dia será de sol com algumas nuvens, mínima de 22°C e máxima de 34°C.
Para a quinta-feira, o dia também deve ser de sol. No entanto, para a sexta-feira, a previsão é de col e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima será de 22°C e a máxima de 33°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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