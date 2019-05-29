Quarta-feira sem previsão de chuva e com tempo quente em Aquidauana

A quarta-feira será de tempo quente e sem previsão de chuva em Aquidauana e região. De acordo com o portal Clima Tempo, o dia será de sol com algumas nuvens, mínima de 22°C e máxima de 34°C.

Para a quinta-feira, o dia também deve ser de sol. No entanto, para a sexta-feira, a previsão é de col e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima será de 22°C e a máxima de 33°C.