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Campanha do Agasalho de Aquidauana encerra hoje e famílias receberão doações em breve

De acordo com Marcos Chaves, secretário de Assistência Social de Aquidauana, a triagem será feita nos próximos dias.

Thailla Torres

Publicado em 30/05/2019 às 15:30

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Encerrou nesta quarta-feira (30) a Campanha do Agasalho 2019 da Prefeitura de Aquidauana, ao lado de todas as suas secretarias municipais e instituições parceiras. Milhares de doações foram arrecadadas e, em breve, roupas e cobertores serão doados para aquecer famílias carentes de duas regiões do município.

De acordo com Marcos Chaves, secretário de Assistência Social de Aquidauana, a triagem será feita nos próximos dias. Mas comemorou o empenho da administração e todos os parceiros para aquecer quem precisa neste inverno. “A campanha vem sendo realizada desde 2017 e conta com vários parceiros. Vamos esperar o quantitativo para que seja feito um bazar, igual nos anos anteriores, em que cada membro da família tinha direito a três peças”, explicou o secretário.

Paralela a campanha, a Prefeitura adquiriu 3,5 mil cobertores.

A primeira dama Maria Eliza agradeceu o empenho das instituições e garantiu que em breve o material será distribuído. "Vamos fazer uma triagem e avaliar para quais locais serão distribuídos. Mas também serão entregues em aldeias e nos distritos de Piraputanga e Camisão".

Além do jornal O Pantaneiro, foram parceiros dessa iniciativa o Rotary Club,  Rotaract, IFMS, Ministério Público, Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana/ACEA, Polícia Civil, Associação ABIMC, UFMS/CPAq, Rádio FM Pantanal 87.9, PetAgro/UEMS, 9°BECmb, 7° Batalhão da Polícia Militar, Site Portal de Aquidauana, Conselho de Pastores de Aquidauana, Câmara Municipal de Aquidauana, 1° Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, Paróquia Imaculada Conceição, Banco do Brasil e Fórum da Comarca de Aquidauana.

Com informações de Francis Leone

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