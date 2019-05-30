Definidos os classificados para a final dos Jogos Escolares em Aquidauana e Anastácio

A primeira etapa do maior evento escolar esportivo do Estado chegou ao fim neste último final de semana, com a realização das competições nas modalidades do handebol, basquete e voleibol. A cidade de Três Lagoas recebeu de 16 a 25 de maio, cerca de 2,2 mil pessoas entre atletas, técnico e organização, envolvendo delegações de mais de 50 municípios de Mato Grosso do Sul.

No total 32 equipes foram classificadas, sendo 8 no futsal e 24 nas modalidades de handebol, volêi e basquete.

As equipes classificadas para a grande final dos jogos, a Copa dos Campeões, na modalidade do voleibol, foram Ponta Porã com as alunas-atletas da Escola Estadual João Brembatti; o time feminino da Escola Estadual Cel Pedro José Rufino, de Jardim, garantiram a 2ª posição, e o terceiro lugar ficou com a equipe de Chapadão do Sul, da Escola Estadual Jorge Amado.

As meninas da Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho, de Três Lagoas, também tiveram o passaporte carimbado para a fase final dos Jogos Escolares da Juventude de MS, conquistando o 1º lugar da segunda divisão.

No voleibol masculino, o time de Campo Grande levou a melhor, garantindo a primeira posição com a Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade; os meninos da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, de Bonito, conquistaram a medalha de prata na classificação geral e a equipe de Ponta Porã, da Escola Estadual João Brembatti Calvoso, ficou com o bronze.

A Escola Estadual Dom Aquino Correa, de Amambai, foi a campeã da segunda divisão e também garantiu a vaga para grande final dos Jogos Escolares Estaduais.

Já no handebol feminino a equipe campeã foi a Funlec – Raul Sans de Matos, da Capital, e no masculino, o time vencedor foi da Escola Estadual Cel Pedro José Rufino de Jardim.

As meninas de Dourados, do Colégio Anglo Unigran, a equipe da Escola Estadual José Garcia Leal de Paranaíba e as garotas de Água Clara, da E.E. Marechal Castelo Branco, garantiram o 2º e 3º e 4 º lugar respectivamente.

Já os meninos de Jardim, Três Lagoas e Campo Grande, foram os classificados da primeira divisão. Na segunda divisão a equipe da E. E. Carlos de Castro Brasil, de Corumbá, levou a melhor e também estará na Copa dos Campeões.

No basquete os classificados na primeira divisão foram: Três Lagoas com as meninas da E. E. Dom Aquino Correa, seguido de Campo Grande com o time da Funlec, Nova Andradina com a equipe da E.E. Profª Fátima Gaiotto Sampaio, e as garotas de Paranaíba, da Escola Caminho Anglo garantiram a quarta e última vaga para fase final.

A equipe de basquete de Ponta Porã do Colégio Elite sagrou-se campeã na Etapa de Três Lagoas e vai brigar pelo título na grande final. O time da Funlec de Campo Grande também estará em busca pela vaga no Regional. Paranaíba conquistou a terceira posição com o time da E.E. José Garcia Leal e junto com a equipe de Rio Brilhante, que obteve o melhor resultado na segunda divisão com o Colégio de Educação Cativante, estarão na fase final dos jogos.

Movimentando a economia

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul temporada 2019 impactaram a cidade de Três Lagoas, tanto no âmbito esportivo, como econômico.

Para primeira fase do evento, o Governo do Estado de MS, investiu mais de 1,2 milhão. Foram 12 dias de evento reunindo jovens atletas de diversas regiões do Estado, todos hospedados na rede hoteleira local.

De acordo com o responsável pela estrutura alimentícia e de hospedagem dos jogos, Renan Rolim, foram servidas mais de 23 mil refeições, chegando a marca de 8 toneladas de alimentos.

“O cardápio foi desenvolvido especialmente para os atletas, com o acompanhamento nutricional, atendendo as necessidades dos atletas. Foi uma etapa desafiadora, trabalhamos muito, mas é uma grande satisfação atender toda essa garotada”, comentou o dono da Eventc, Renan Rolim.

“Os jovens puderam vivenciar momentos únicos, desafiadores e de grande aprendizado, com a troca de experiências dentro e fora das quadras, adquirindo valores esportivos, sociais e ambientais. Conhecendo culturas, lugares novos e tornando-se mais que um grande atleta, um cidadão que o futuro do nosso país precisa”, declarou o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.

Segundo a Fundesporte, organizadora do evento, Aquidauana e Anastácio são as próximas sedes dos Jogos Escolares da Juventude de MS, que serão realizadas entre os dias 03 a 07 de junho, com a fase do voleibol de 12 a 14 anos.