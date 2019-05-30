PM e Prefeitura de Aquidauana fazem ações conjuntas em alusão Maio Amarelo

Durante este mês, é comemorado o “Maio Amarelo”, período para pensar em segurança no trânsito.

Nesta terça-feira (28), na CMEI José Rodolfo Falcão, em Aquidauana, aconteceu o encerramento das atividades alusivas ao referido movimento, nesta cidade.

Ali, foram realizadas diversas atividades pela Polícia Militar, na pessoa da Cabo PM Samara (Seção de Trânsito do 7º Batalhão PM), em ação conjunta com o Núcleo de Trânsito do Município, representada pela Coordenadora de Educação do Núcleo Municipal de Trânsito (Márcia Tozani).

Essa ação visou orientar sobre a importância da segurança, que este ano veio com o tema “No trânsito, o sentido é a vida”.