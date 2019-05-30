PM e Prefeitura de Aquidauana fazem ações conjuntas em alusão Maio Amarelo

Aquidauana
Durante este mês, é comemorado o “Maio Amarelo”, período para pensar em segurança no trânsito.
Nesta terça-feira (28), na CMEI José Rodolfo Falcão, em Aquidauana, aconteceu o encerramento das atividades alusivas ao referido movimento, nesta cidade.
Ali, foram realizadas diversas atividades pela Polícia Militar, na pessoa da Cabo PM Samara (Seção de Trânsito do 7º Batalhão PM), em ação conjunta com o Núcleo de Trânsito do Município, representada pela Coordenadora de Educação do Núcleo Municipal de Trânsito (Márcia Tozani).
Essa ação visou orientar sobre a importância da segurança, que este ano veio com o tema “No trânsito, o sentido é a vida”.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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