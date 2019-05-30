Tempo parcialmente nublado com máxima de 35°C em Aquidauana nesta quinta

Aquidauana
Não há previsão de chuva para esta quinta-feira em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será quente, com tempo parcialmente nublado a claro, com temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C.
A partir de sexta-feira, as temperaturas diminuem um pouco, mas não deve chover pelo menos até no fim de semana. Neste período, predomina sol entre nuvens, com mínima de 21° e máxima de 29°C. A umidade deve oscilar entre 46% e 62%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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