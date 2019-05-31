Previsão de pancada de chuva forte e trovoadas nesta sexta-feira em Aquidauana

A sexta-feira deve ser de tempo chuvoso em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva isolada. Deve chover forte em alguns pontos isolados.

A mínima será de 21°C e a máxima de 30°C. No entanto, para o restante do final de semana o tempo será de sol entre nuvens, devendo manter-se estável pelo menos até a próxima terça-feira. Neste período, a temperatura varia de 17°C a 31°C.