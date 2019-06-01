Aquidauana antecipa entrega de cobertores e beneficia mais de 1.200 famílias

O inverno só começa oficialmente no dia 21 de junho, mas em Aquidauana, a partir de hoje, 31/05, as famílias mais carentes, em situação de vulnerabilidade social já começam a receber os cobertores para se protegerem no frio.

"Estamos preocupados com as famílias mais carentes. Antecipamos a entrega dos cobertores, para começar antes do inverno chegar de verdade, pois as famílias já precisam estar protegidas e as crianças terem como se aquecer no inverno", explicou o prefeito Odilon Ribeiro.

Na tarde de hoje, o prefeito Odilon Ribeiro, a vice-prefeita Selma Suleiman e a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) entregaram cobertores para as famílias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Escola CAIC, Colônia Buriti e no Telecentro da Nova Aquidauana.

Também participaram das entregas de cobertores os vereadores Sebastiãozinho do Taboco, Anderson Meireles, Lenilda Damasceno e Nilson Pontim e os secretários municipais Marcos Chaves (SAS) e Ivone Nemer (Educação).

Com recursos próprios, a Prefeitura de Aquidauana por meio da SAS adquiriu uma remessa de 4 mil cobertores para serem doados na campanha do agasalho. Só hoje foram beneficiadas 1.203 famílias. As entregas continuam na semana que vem para famílias carentes em outros bairros e nas aldeias.