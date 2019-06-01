Instituto AquidaArte faz reunião e elege a primeira diretoria em Aquidauana

Aquidauana
O Instituto AquidaArte definiu durante reunião oficial neste sábado, a primeira diretoria. O grupo vai participar de ações de incentivo à cultura, por meio do fortalecimento da arte em Aquidauana e região.
O presidente será Humberto Torres, com Tarina Rosa Freitas de vice. O primeiro secretário é Fernando dos Anjos e Elisete K. como segundo secretária. Daniel Trindade, por sua vez, é diretor financeiro.
O conselho fiscal será composto por Jean Obinu, Robson e Quitéria. Ana Cristina será suplente do Conselho Fiscal.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS