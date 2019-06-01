Instituto AquidaArte faz reunião e elege a primeira diretoria em Aquidauana

O Instituto AquidaArte definiu durante reunião oficial neste sábado, a primeira diretoria. O grupo vai participar de ações de incentivo à cultura, por meio do fortalecimento da arte em Aquidauana e região.

O presidente será Humberto Torres, com Tarina Rosa Freitas de vice. O primeiro secretário é Fernando dos Anjos e Elisete K. como segundo secretária. Daniel Trindade, por sua vez, é diretor financeiro.

O conselho fiscal será composto por Jean Obinu, Robson e Quitéria. Ana Cristina será suplente do Conselho Fiscal.