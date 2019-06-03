Aquidauana e Anastácio recebem torneio de vôlei com times de 27 municípios

Esportes
De 3 a 7 de junho, Aquidauana e Anastácio sediarão os Jogos Escolares da Juventude de MS, com torneio de vôlei, nas categorias feminina e masculina.
O torneio vai reunir cerca de 500 atletas, de 27 cidades, na faixa etária de 12 a 14 anos.
Na manhã de hoje, chegaram ao poliesoortivo de Aquidauana para o credenciamento as delegações de Coxim, Jardim, Paranaíba, Aral Moreira, Itaporã, Ivinhema, Nova Andradina e Nioaque.
Às 19h30 está previsto uma festa de abertura dos jogos, com desfile das delegações, torcidas, pira olímpica e apresentações culturais.
Os Jogos Escolares da Juventude de MS são realizados pela Fundesporte em parceria com as prefeituras de Aquidauana e Anastácio.
A partir desta terça-feira, tem jogos de voleibol no poliesportivo de Aquidauana, de Anastácio e no Instituto Educacional Falcão (Aquidauana) e Escola Estadual Roberto Scaff (Anastácio) nos horários das 7h30 às 11h e das 14h às 18h
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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