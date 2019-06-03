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Parcela do IPTU de Aquidauana vence no próximo dia 10 de junho

Renan Nucci

Publicado em 03/06/2019 às 09:44

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A Prefeitura de Aquidauana liberou a entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao ano de 2019 e o calendário de vencimento das parcelas. Quem optar em pagar à vista o IPTU 2019, em cota única, até o próximo dia 10 de junho, terá desconto de 20% no pagamento, mas para ter direito a esse desconto o morador precisa estar adimplente, ou seja, sem dívidas com a prefeitura até 31/12/2018.

No caso dos contribuintes adimplentes que optarem por pagar o IPTU 2019 de forma parcelada, tem até 5 meses para quitar o imposto e, também, terão direito ao desconto de 10% no pagamento. A primeira parcela já vence no dia 10 de junho. As outras quatro parcelas vencem nos dias: 10 de julho/2ª parcela; 12 de agosto/3ª parcela; 10 de setembro/4ª parcela; 10 de outubro/5ª parcela.

Conforme informou o Núcleo de Receitas e Tributação, já foram entregues grande parte dos carnês e quem não estava em casa ou não recebeu, deve procurar o núcleo para retirar o seu carnê, sito à Rua Luiz da Costa Gomes, 564, Vila Cidade Nova, com horário de funcionamento de 2ª a 6ª feira, das 7h às 13 horas; telefone 67 – 3240-1400.

O pagamento do imposto poderá ser recebido nas casas lotéricas, correios, bancos conveniados, terminais de autoatendimento (Caixas Eletrônicos) ou pelo Internet Banking. Lembrando que o atraso no pagamento dos impostos implica em juros e multas.

A atual Administração Municipal, numa visão de planejamento e organização financeira capitaneada pelo prefeito Odilon Ribeiro, tem designado o recurso arrecadado com o IPTU para o custeio de obras importantes na cidade, como, por exemplo, drenagens, pavimentações, fábrica de lajotas de concreto, pagamento de contrapartidas de convênios de obras e investimentos na educação como melhorias na estrutura física de creches e escolas.

Vale destacar que o IPTU é um tributo aplicado a todo proprietário de imóvel, seja casa, apartamento, salão comercial, terreno e etc., seja pessoa física ou jurídica, conforme determina a Lei Federal e sua constitucionalidade no artigo 156, inciso I, da Carta Magna/1988 e esse recursos, nas gestões municipais responsáveis, é arrecadado e utilizado em prol da própria comunidade com melhorias na cidade, como tem acontecido em Aquidauana nos últimos três anos.

 

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