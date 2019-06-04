Abertura dos Jogos Escolares marca nova era do Poliesportivo de Aquidauana

Emoção e alegria marcaram a abertura dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (JEMS) na noite desta segunda-feira, 04, no ginásio Poliesportivo de Aquidauana.

Anastácio e Aquidauana sediam juntas o torneio na modalidade de voleibol, naipes masculino e feminino, organizado pela Fundação de Desporto e Lazer de MS.

O prefeito Odilon Ribeiro, a primeira-dama Maria Eliza, a vice-prefeita Selma Suleiman, o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, vereadores de Anastácio e Aquidauana e demais autoridades civis e militares marcaram presença e recepcionaram as 27 delegações, dando boas-vindas aos mais de 500 participantes, entre atletas e comissão técnica.

A cerimônia que contou com a apresentação das equipes vindas de 27 cidades, entrada dos pavilhões, acendimento da tocha, juramento e apresentações culturais do projeto Adote 01 Atleta e Academia Complexo RF Fitness, que agitaram o público e trazendo entusiasmo às equipes.

O diretor-presidente da FEMA, Plínio de Goes comemorou a chegada dos atletas e afirmou que "estar à frente da Fundação de Esportes de Aquidauana é motivo de orgulho, pois o prefeito Odilon não mede esforços para investir e apoiar o esporte na cidade".

Já para o professor Marcelo Miranda, diretor-presidente da Fundesporte, os jogos mostram que Aquidauana volta a ser palco de grandes torneios, após a reforma do poliesportivo, fato esse que deve ser motivo de muito orgulho aos aquidauanenses.

O prefeito Odilon Ribeiro encerrou a fala das autoridades acolhendo aos atletas e agradecendo a todos os envolvidos na organização dos jogos. "Agradeço a todos que estão engajados na realização desse torneio, servidores do Estado e município, comissões técnicas, nossos professores de educação física que têm papel fundamental na formação destes jovens, além dos vereadores e autoridades que estão sempre juntos de nós nos momentos importantes que Aquidauana tem vivido. Aqui, todos vocês serão sempre bem-vindos! Boa sorte para todas as equipes", finalizou o prefeito de Aquidauana.

Jogos - De 04 a 07 de junho, diariamente, de manhã e à tarde, há jogos nos ginásios de Aquidauana e Anastácio e nas quadras das escolas Roberto Scaff (Anastácio) e Instituto Educacional Falcão (Aquidauana). Os jogos acontecem até o próximo dia 07, quando será realizado encerramento e premiação das equipes vencedoras.