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Aventura: estudantes de Aquidauana visitam trilha noturna nesta terça-feira

A programação desta noite tem o objetivo de conhecer a natureza do local no período noturno

Thailla Torres

Publicado em 04/06/2019 às 14:49

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Uma trilha noturna a ser realizada na noite desta terça-feira, 04/06, é uma das atividades que estão sendo ofertadas durante a programação da Semana do Meio Ambiente 2019 do Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

A atividade é destinada aos estudantes do ensino superior e Proeja do IFMS e servidores da instituição e será desenvolvida pelo CEMAP (Centro de Estudos Ambientais e de Áreas Protegidas) da UEMS - Unidade Aquidauana.

De acordo com o professor Afrânio Soares, coordenador do Cemap, a trilha está localizada na fazenda experimental da UEMS, que possui 250 hectares de reserva legal e área de preservação permanente (APP), na Bacia do Córrgo Fundo. Neste local são encontrados dois sítios arqueológicos e algumas trilhas como a Trilha do Tamanduá.

Já a programação desta noite tem o objetivo de conhecer a natureza do local no período noturno. "Vamos levar os visitantes para conhecerem a Trilha dos Pirilampos, que está em fase de experimentação", afirmou Afrânio. 

A área ganhou este nome por serem encontradas unidades de cupins bioluminescentes, os mesmos tão famosos encontrados no Parque Nacional das Emas, no estado de Goiás (GO). "É um espetáculo a parte, um fenômeno muito interessante", finalizou o coordenador.

Para conhecer a programação da Semana do Meio Ambiente do IFMS, Campus Aquidauana, basta acessar o site www.ifms.edu.br/meioambiente.

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