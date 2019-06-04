Morre no Hospital Regional de Aquidauana Luiz Carlos Barbosa, vítima de câncer

Morreu na madrugada desta terça-feira, no Hospital Regional de Aquidauana, Luiz Carlos Barbosa, de 65 anos. Segundo familiares, ele fazia tratamento de câncer, mas não resistiu.

O velório está sendo realizado na capela da Pax Universal, localizada na Rua Teodoro Rondon, no centro da cidade, e o sepultamento está marcado para às 14 horas.

Barbosa era marido de Edna Olive Barbosa, de 64 anos, que morreu em agosto do ano passado, vítima de pneumonia seguida de falência múltipla dos órgãos.

O homem era conhecido pelo cuidado que teve com a esposa durante mais de 365 dias, demonstração de carinho que chamou a atenção de médicos e enfermeiros da Santa Casa, onde ela estava internada.

Na época, Edna mal conseguia se comunicar, mas se expressa por meio de sorrisos que serviam de motivação para Barbosa. "Ela nunca mais falou, não se comunicava, mas eu fiz treinamento para dar todos os cuidados a ela. Nunca vou esquecer aquele sorriso", chegou a declarar Barbosa à época, em entrevista para o jornal Campo Grande News.