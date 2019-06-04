Rotary Club, IFMS e UEMS de Aquidauana fazem mutirão para limpeza da MS 450

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5) o Rotary Clube, alunos do Instituto Federal e da UEMS de Aquidauana, realizarão um mutirão de limpeza do lixo inorgânico nas margens da estrada da MS-450 e um pedágio informativo sobre a importância de preservar o meio ambiente.

A ação irá acontecer nesta quarta-feira, às 7h, com concentração em frente da Escola Luiz Mongeli, e saída para a MS-450 (Aquidauana) até o km 12 na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS. Participarão também Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e demais entidades da cidade.

Dia Mundial do Meio Ambiente - A Organização das Nações Unidas (ONU) decretou o dia 05 de junho o Dia Mundial do Meio Ambiente durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972. No evento, o objetivo principal da data foi mostrar para toda a população a problemática ambiental e a importância da preservação dos recursos naturais.