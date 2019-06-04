Terça-feira de tempo parcialmente nublado com névoa úmida em Aquidauana e região

Aquidauana
Sem previsão de chuva, o dia deve ser parcialmente nublado a claro, com névoa úmida nesta terça-feira em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima deve ser de 16°C e a máxima de 31°C.
Para a quarta-feira, o dia deve ser de sol, mas com temperaturas um pouco mais baixas, oscilando entre 14°C e 29°C. O sol deve predominar pelo menos até no próximo sábado, sem previsão de chuva, e com mínima de 17°C e máxima de 33°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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