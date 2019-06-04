Terça-feira de tempo parcialmente nublado com névoa úmida em Aquidauana e região

Sem previsão de chuva, o dia deve ser parcialmente nublado a claro, com névoa úmida nesta terça-feira em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima deve ser de 16°C e a máxima de 31°C.

Para a quarta-feira, o dia deve ser de sol, mas com temperaturas um pouco mais baixas, oscilando entre 14°C e 29°C. O sol deve predominar pelo menos até no próximo sábado, sem previsão de chuva, e com mínima de 17°C e máxima de 33°C.