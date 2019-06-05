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R$ 150 mil devolvidos pela Câmara são usados na compra de remédios em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 05/06/2019 às 08:10

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O Hospital Regional de Aquidauana recebeu medicamentos adquiridos através do recurso oriundo de antecipação de devolução de duodécimo do Poder legislativo que repassou ao prefeito Odilon Ribeiro a importância de R$ 150 mil.

O setor de compras da Associação Aquidauanense de Assistência Hospitalar apresentou um relatório do material adquirido de diferentes laboratórios totalizando 149.889,91 – (Cento e quarenta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos). 

A medicação está disponível na farmácia do estabelecimento de saúde.

O diretor do Hospital Regional Estácio Muniz Joacir Gomes falou da importância desta atitude da Câmara Municipal de Aquidauana presidida pelo vereador Mauro do Atlântico que contou com o aval dos demais membros da mesa diretora, vice-presidente Valter Neves, 1ª secretária Lenilda Damasceno e 2º secretário pastor Marcelo e dos vereadores Sebastiãozinho do Taboco, Agnaldo da Saúde, Youssef Saliba, Cláudio Alviço, Gabriel Silvério, Edinho Grance, Nilson Pontim, Anderson Meireles e Moacir Pereira. “Só tenho agradecer, pois estes medicamentos vai ajudar inúmeros pacientes que são atendidos diariamente no Hospital Regional de Aquidauana”, disse Joacir.

O vereador Nilson Pontim disse que está satisfeito com a decisão do Poder Legislativo e mostra que a gestão do vereador Mauro do Atlântico trata o recurso publico com seriedade. Essa devolução de recurso e a compra de medicamentos para o hospital trará uma grande ajuda para aqueles que procuram a unidade de saúde. “A gente sente certo alivio e a certeza do dever cumprido e agradece ao Mauro e  aos demais vereadores por este momento”, frisou Pontim.

Cláudio Alviço ressaltou que todos os vereadores são atuantes na busca por recursos para contribuir com ações que melhoram a qualidade de vida da comunidade. “A Câmara está trabalhando para que possa melhorar a situação da saúde em Aquidauana e muita coisa ainda pode melhorar”.  

A vereadora Lenilda Damasceno, 1ª secretária da mesa Diretora da Câmara de Aquidauana ressaltou a importância da devolução de recurso efetuado pelo Poder legislativo e o investimento na aquisição de medicamentos para o Hospital Regional Estácio Muniz, O vereador Agnaldo Silva que é enfermeiro e atua na unidade de saúde destacou a luta da diretoria para manter o hospital em condições de bem atender a comunidade. Enfatizou a colaboração voluntária de uma paciente que permitiu a reforma de uma ala importante da unidade de saúde.

O vereador Sebastiãozinho do Taboco ressaltou a importância da economia adotada pela gestão do vereador Mauro do Atlântico que permitiu a devolução deste recurso que por entendimento com o Poder Executivo foi investido na aquisição de medicamentos. “Esta doação ajuda muito o Hospital Regional de Aquidauana e mostra zelo com o dinheiro publico por parte do Poder Legislativo de Aquidauana”, enfatizou. 

O presidente da Câmara Municipal de Aquidauana Mauro do Atlântico citou que a destinação deste recurso de R$ 150 mil representa uma ajuda importante, mas atitudes como esta do Poder Legislativo pode gerar um circulo virtuoso e incentivar o apoio ao Hospital Regional de Aquidauana que presta relevantes serviços a comunidade, mesmo com as dificuldades inerentes à área da saúde no Brasil. “Agradeço a direção do hospital a oportunidade e o apoio irrestrito de todos os vereadores para que esta ação se consolidasse. Saímos daqui hoje convictos de que estamos cumprindo com o nosso dever e auxiliando a gestão do prefeito Odilon Ribeiro”, finalizou.

 

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