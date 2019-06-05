Tempo parcialmente nublado com máxima de 27°C em Aquidauana nesta quarta-feira

Tempo
Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta que a quarta-feira será de tempo parcialmente nublado a claro, com mínima de 16°C e máxima de 27°C em Aquidauana e região.
Na quinta-feira, o dia deve ser sol. O tempo permanece estável pelo menos até no próximo domingo, com mínima de 19°C e máxima de 34°C, e umidade relativa do ar oscilando entre 18% e 50%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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