Tempo parcialmente nublado com máxima de 27°C em Aquidauana nesta quarta-feira

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta que a quarta-feira será de tempo parcialmente nublado a claro, com mínima de 16°C e máxima de 27°C em Aquidauana e região.

Na quinta-feira, o dia deve ser sol. O tempo permanece estável pelo menos até no próximo domingo, com mínima de 19°C e máxima de 34°C, e umidade relativa do ar oscilando entre 18% e 50%.