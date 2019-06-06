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Abertas 320 vagas para cursos técnicos em Aquidauana, Jardim e mais 3 cidades

De acordo com o IFMS, as inscrições podem ser feitas a partir de 3 de junho

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Publicado em 06/06/2019 às 08:34

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu dois processos seletivos para oferta de cursos técnicos subsequentes ao ensino médio e para cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Pelo edital nº 038/2019, são ofertadas 120 vagas nos cursos técnicos subsequentes em Aquicultura, Edificações e Marketing. O único requisito é já ter concluído o ensino médio.

Já pelo edital nº 039/2019, a oferta é de 200 vagas nos cursos técnicos integrados em Administração, Edificações, Informática para Internet e Manutenção e Suporte em Informática. Por ser ofertado na modalidade Proeja, além de já ter concluído o ensino fundamental, o interessado deve ter, no mínimo, 18 anos.

Os editais, assim como o quadro completo de vagas em cada município e demais regras dos processos seletivos, estão disponíveis na Central de Seleção.

Inscrições - São gratuitas e devem ser feitas até 17 de junho, pela Página do Candidato da Central de Seleção.

Caso o interessado não possua acesso à internet, poderá fazer a inscrição de forma presencial, na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi, nos endereços e horários disponíveis no anexo III de cada edital.

Os candidatos inscritos para os cursos Proeja deverão, ainda, comparecer no campus onde concorrem à vaga, no dia 26 de junho, para participar da reunião de apresentação dos objetivos do curso e confirmar o interesse na vaga.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar por participar do certame por ampla concorrência ou pela reserva de vagas (cotas), na qual podem concorrer apenas aqueles que tenham cursado todo o ensino fundamental (para vagas no Proeja) ou todo o ensino médio (para cursos técnicos subsequentes) em escolas da rede pública.

Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos cotistas. Desse total, haverá cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

Cronograma -  A seleção dos inscritos nos dois editais será feita mediante sorteios eletrônicos, marcados para 27 de junho, na reitoria do IFMS.

O resultado final dos processos seletivos e a primeira chamada para matrículas ocorrem no dia 3 de julho. Para os convocados, a matrícula deverá ser feita no dia 8 de julho.

Segunda e terceira chamadas estão previstas para os dias 9 e 12 de julho, com matrículas a serem efetivadas nos dias 11 e 15, respectivamente.

A previsão de início das aulas é 29 de julho, em todos os campi e cursos.

Cursos - Os cursos técnicos subsequentes são para estudantes que terminaram o ensino médio e buscam uma formação profissional. O estudante pode concluir o curso entre um ano e meio e dois anos e recebe certificado de técnico na área profissional escolhida, que o habilita a exercer a profissão.

Nos cursos técnicos integrados na modalidade Proeja, os estudantes devem ter 18 anos ou mais e o ensino fundamental completo. Os cursos têm duração de 3 anos, com exceção em Coxim, e ao final os concluintes terão o certificado do ensino médio e estarão aptos ao exercício profissional.

Vagas

Curso Técnico Campus Modalidade Duração Vagas
Administração Aquidauana Proeja 3 anos 40
Aquicultura Coxim Subsequente 1 ano e meio 40
Edificações Aquidauana Subsequente 2 anos 40
Edificações Jardim Proeja 3 anos 40
Informática para Internet Jardim Proeja 3 anos 40
Manutenção e Suporte em Informática Corumbá Proeja 3 anos 40
Manutenção e Suporte em Informática Coxim Proeja 2 anos 40
Marketing Dourados Subsequente 1 ano e meio 40

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