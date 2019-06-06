Ensino público superior será discutido em audiência pública na Câmara de Aquidauana

Instituições públicas no estado seguem se mobilizando para discutir a importância do ensino público superior no contexto regional.

Dessa vez, foi marcada uma audiência pública na Câmara Municipal de Aquidauana, com o tema “Ensino público superior: sua importância no contexto regional“.

A audiência acontecerá no dia 11 de junho, às 19h. O evento será aberto ao público e a participação da comunidade acadêmica é importante.

Nesse momento, todas as instituições de ensino público superior da cidade estão unidas em prol da valorização da educação. UFMS, UEMS, e IFMS promovem a atividade, que também conta com a organização da Câmara Municipal de Aquidauana.

Informações pelo telefone 3241-0438.