Ensino público superior será discutido em audiência pública na Câmara de Aquidauana

Educação
A audiência acontecerá no dia 11 de junho, às 19h. O evento será aberto ao público.
Instituições públicas no estado seguem se mobilizando para discutir a importância do ensino público superior no contexto regional.
Dessa vez, foi marcada uma audiência pública na Câmara Municipal de Aquidauana, com o tema “Ensino público superior: sua importância no contexto regional“.
A audiência acontecerá no dia 11 de junho, às 19h. O evento será aberto ao público e a participação da comunidade acadêmica é importante.
Nesse momento, todas as instituições de ensino público superior da cidade estão unidas em prol da valorização da educação. UFMS, UEMS, e IFMS promovem a atividade, que também conta com a organização da Câmara Municipal de Aquidauana.
Informações pelo telefone 3241-0438.
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