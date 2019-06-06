Pela conservação de árvores, estudantes realizam ação em escola de Aquidauana

Estudantes da UFMS continuam levando o conhecimento produzido na Universidade para as escolas. Dessa vez, acadêmicos de Biologia do Câmpus de Aquidauana (CPAQ) promoveram atividades em prol da conservação do meio ambiente.

A ação foi realizada no dia 04 de maio, na Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, com alunos das séries iniciais do ensino fundamental.

Durante a atividade, estudantes de Biologia, que fazem parte do Programa Residência Pedagógica, demonstraram a importância de preservar e conservar as árvores. Houve plantio e distribuição de mudas para os alunos da escola.

Segundo a Profa. Tatiane Lima, Coordenadora da Residência Pedagógica de Biologia, a ação aconteceu em um momento de especial mobilização: “no Dia do Meio Ambiente, plantamos árvores e semeamos esperança. A educação transforma, a educação liberta”.

Celebrado nesta quarta-feira (05), o Dia do Meio Ambiente começou a ser comemorado em 1972, com o objetivo de promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente e alertar o público e governos de cada país sobre os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do mundo em que vivemos.