Fim de semana será de tempo claro em Aquidauana e região, diz previsão do Inmet

Não há previsão de chuva para Aquidauana e região neste final de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira será de tempo claro, com mínima de 17°C e máxima de 30°C.

No sábado, o dia será de sol entre nuvens, com mínima de 21°C e máxima de 34°C. Para o domingo, o dia será de sol entre poucas nuvens. Ainda segundo o Inmet, não deve chover até na próxima quarta-feira.