Fim de semana será de tempo claro em Aquidauana e região, diz previsão do Inmet

Aquidauana
Não há previsão de chuva para Aquidauana e região neste final de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira será de tempo claro, com mínima de 17°C e máxima de 30°C.
No sábado, o dia será de sol entre nuvens, com mínima de 21°C e máxima de 34°C. Para o domingo, o dia será de sol entre poucas nuvens. Ainda segundo o Inmet, não deve chover até na próxima quarta-feira.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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