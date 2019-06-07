Técnico de enfermagem de Aquidauana morre durante tratamento de câncer na Capital

Luto
Faleceu no início da madrugada desta sexta-feira, Nicassio de Almeida, técnico de enfermagem que prestava serviços à Saúde de Aquidauana. Segundo familiares, ele estava internado no Hospital Regional El Kadri, em Campo Grande, tratando câncer, mas não resistiu.
Ele era casado com a professora Patrícia Freitas e não tinha filhos. Nicassio deixa a esposa, pai, mãe e irmãos. Por mais de 15 anos prestou serviços à Saúde. O corpo será velado a partir das 09h30 na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassimiro Bruno, e o sepultamento será às 17h, no cemitério Cidade Natureza.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Eventos climáticos
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Programação em Anastácio
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