Técnico de enfermagem de Aquidauana morre durante tratamento de câncer na Capital

Faleceu no início da madrugada desta sexta-feira, Nicassio de Almeida, técnico de enfermagem que prestava serviços à Saúde de Aquidauana. Segundo familiares, ele estava internado no Hospital Regional El Kadri, em Campo Grande, tratando câncer, mas não resistiu.

Ele era casado com a professora Patrícia Freitas e não tinha filhos. Nicassio deixa a esposa, pai, mãe e irmãos. Por mais de 15 anos prestou serviços à Saúde. O corpo será velado a partir das 09h30 na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassimiro Bruno, e o sepultamento será às 17h, no cemitério Cidade Natureza.