Sábado amanhece com nuvens, mas temperatura pode chegar a 31°C em Aquidauana

Clima
Céu fica aberto e você pode curtir à vontade a 5ª edição do “Encontro de Relíquias de Aquidauana”
O fim de semana será de tempo claro em Aquidauana, para alegria dos moradores que vão poder curtir à vontade a 5ª edição do “Encontro de Relíquias” que continua neste sábado e domingo no município.
Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia em Aquidauana e Anastácio começa com temperaturas amenas de aproximadamente 17°C e pode chegar aos 31°C ao longo do dia.
A previsão é de tempo nublado somente nas regiões oeste e noroeste do Estado, porém, sem indicativo de chuvas fortes.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS