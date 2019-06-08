Sábado amanhece com nuvens, mas temperatura pode chegar a 31°C em Aquidauana

O fim de semana será de tempo claro em Aquidauana, para alegria dos moradores que vão poder curtir à vontade a 5ª edição do “Encontro de Relíquias” que continua neste sábado e domingo no município.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia em Aquidauana e Anastácio começa com temperaturas amenas de aproximadamente 17°C e pode chegar aos 31°C ao longo do dia.

A previsão é de tempo nublado somente nas regiões oeste e noroeste do Estado, porém, sem indicativo de chuvas fortes.