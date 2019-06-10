Motociclista e ciclista ficam feridos após acidente em Aquidauana

Aquidauana
Conforme os Bombeiros, a equipe atendia um atropelamento no mesmo local quando ocorreu o acidente.
Motociclista e ciclista ficaram feridos após um acidente na Rua Giovane Toscano de Brito, em Aquidauana, no início da noite desta segunda-feira (10).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o ciclista trafegava pela Francisco Dias Feitosa quando cruzou a Rua Giovane Toscano de Brito e não “viu a moto”.
Ainda conforme os Bombeiros, a equipe atendia um atropelamento no mesmo local quando ocorreu o acidente.
O motociclista, de 22 anos, fraturou o fêmur e foi encaminhado para o Pronto Socorro de Aquidauana. O ciclista sofreu ferimentos nos braços e foi socorrido Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Com informações de Francis Leone.
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