Motociclista e ciclista ficam feridos após acidente em Aquidauana

Motociclista e ciclista ficaram feridos após um acidente na Rua Giovane Toscano de Brito, em Aquidauana, no início da noite desta segunda-feira (10).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ciclista trafegava pela Francisco Dias Feitosa quando cruzou a Rua Giovane Toscano de Brito e não “viu a moto”.

Ainda conforme os Bombeiros, a equipe atendia um atropelamento no mesmo local quando ocorreu o acidente.

O motociclista, de 22 anos, fraturou o fêmur e foi encaminhado para o Pronto Socorro de Aquidauana. O ciclista sofreu ferimentos nos braços e foi socorrido Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com informações de Francis Leone.