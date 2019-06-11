Festival de Prêmios em Aquidauana é chance para salvar cães e gatos

Será realizado no dia 21 de julho, às 10h, um Festival de Prêmios beneficente, em Aquidauana. Realizado pelo APA (Associação de Proteção aos Animais), o evento será uma oportunidade de arrecadação para salvar cães e gatos, vítimas de abandono e maus-tratos.

Serão horas de evento com prêmios, shows, almoço e animação para você se divertir e contribuir com a vida dos animais.

A festa será realizada na antiga Escola Modelo, localizada em frente a Praça dos Estudantes. Na programação, haverá festival de prêmios com cartela a R$ 5,00, almoço, doces e bebidas à venda.

Entre as atrações estão a dupla Amanda e Guilherme e o músico Michel Mattos.

O evento será no dia 21 de julho (domingo), às 10h, na antiga Escola Modelo.