Festival de Prêmios em Aquidauana é chance para salvar cães e gatos

Evento beneficente
Evento será realizado no dia 21 de julho, na antiga Escola Modelo, localizada em frente a Praça dos Estudantes
Será realizado no dia 21 de julho, às 10h, um Festival de Prêmios beneficente, em Aquidauana. Realizado pelo APA (Associação de Proteção aos Animais), o evento será uma oportunidade de arrecadação para salvar cães e gatos, vítimas de abandono e maus-tratos.
Serão horas de evento com prêmios, shows, almoço e animação para você se divertir e contribuir com a vida dos animais.
A festa será realizada na antiga Escola Modelo, localizada em frente a Praça dos Estudantes. Na programação, haverá festival de prêmios com cartela a R$ 5,00, almoço, doces e bebidas à venda.
Entre as atrações estão a dupla Amanda e Guilherme e o músico Michel Mattos.
O evento será no dia 21 de julho (domingo), às 10h, na antiga Escola Modelo.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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