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Secretaria de Saúde de Aquidauana faz cursos de remédios caseiros

Renan Nucci

Publicado em 11/06/2019 às 10:09

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Os verdadeiros remédios caseiros podem trazer benefícios na prevenção e combates de doenças, como, por exemplo, resfriados, alívio de dores musculares, alergias, entre outros.

Com o objetivo de disseminar as boas práticas na produção de remédios caseiros de forma eficaz, com quantidades e ingredientes corretos, em Aquidauana, foi promovido um curso gratuito de preparo de remédios caseiros.

A Secretaria de Saúde de Aquidauana em parceria com o Sindicato Rural e o SENAR promoveram o curso gratuitamente na ESF Pinheiro, nos dias 04 a 07 de junho, com participação de várias mulheres da comunidade.

Os alunos aprenderam a fazer xarope expectorante, shampoo para piolho, sabonetes para alergias, micose e manchas na pele, pomadas para feridas e queimaduras, pomadas para dores e comprimidos para vermes.

A secretária municipal de Saúde, Ana Lúcia Guimarães (Tuca), explicou que essa parceria para execução do curso, auxilia a prefeitura a executar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que são abordagens de cuidado integral à população por meio de outras práticas e tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais.

"A Secretaria Municipal de Saúde com Academia da Saúde trabalhando com as práticas integrativas para proporcionar a melhoria da qualidade de vida da comunidade", completou a secretária Tuca.

A educadora física Adriéli, coordenadora do programa, ressalta que desde a implantação das Práticas Integrativas e Complementares na rede pública de saúde de Aquidauana, o acesso dos usuários têm crescido e cada vez mais pessoas tem participado.

Todos os moradores que quiserem participar dos cursos oferecidos gratuitamente podem procurar a equipe da Academia da Saúde no ESF Pinheiro para mais informações.

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