Aquidauana cumpre 88% da meta de 90% da vacinação contra a gripe

A Secretaria de Saúde de Aquidauana cumpriu 88,80% dos 90% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Ou seja, dos 18.842 pessoas do grupo prioritário, em Aquidauana, foram aplicadas 16.731 doses. A campanha de vacinação terminou no último dia 31 em todo o país e o público prioritário teve mais de 50 dias para se vacinar com exclusividade.

A Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana comemora o bom desempenho na campanha, pois as doses foram disponibilizadas em todas as unidades de saúde ficando à disposição do público prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde, que são: gestantes, puérperas, crianças entre 6 meses a menores de 6 anos, idosos, indígenas, professores, trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, além de profissionais de segurança e salvamento.

A escolha do público prioritário no Brasil segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) por serem grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias. A vacina é a forma mais eficaz de evitar a gripe, é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença.