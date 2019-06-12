Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta quarta-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.

Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):

*Assistente de controladoria(ser formado em Administração ou Contábeis/ter experiência de 1 a 2 anos na função);

*Designer gráfico(ter experiência na área);

*Técnico em segurança do trabalho(ter o curso e ter experiência em carteira),

*Empregada Doméstica Diarista, com referência.

* Empregada Doméstica nos Serviços Gerais com experiência registrada em Carteira de trabalho.

* Frentista

* Pintor de Alvenaria, com experiência em Latex e textura de parede.

Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):

*Campeiro(experiência em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/solteiro/disponibilidade de morar em alojamento/ter tralha completa/ter até 45 anos);

*Mecânico de máquinas agrícolas(ter experiência /solteiro/ter até 45 anos),

*Tratorista(ter experiência em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/solteiro/ter até 45 anos).