PM faz surpresa em festa de aniversário de pequeno guerreiro que sonha ser policial

João Vitor é um menino de 11 anos, morador da Vila Pinheiro em Aquidauana, cheio de sonhos e desafios. Apaixonado pela Polícia Militar, recebe uma homenagem especial dos policiais no dia de seu aniversário.

O menino é um guerreiro por natureza. Ele nasceu com agenesia do rim direito e hidronefrose, quadro clínico que impedia que seus rins funcionassem corretamente, o que o obrigou desde cedo, a realizar diariamente sessões de diálise peritoneal (tratamento através do qual o processo ocorre dentro do corpo do paciente, com auxílio de um filtro natural como substituto da função renal). Logo depois, foi diagnosticado como hipertenso.

Frente aos inúmeros desafios da vida, o que encanta no menininho é que esse problema nunca o impediu de ter uma vida normal, fazer suas rotinas diárias e lutar pelos seus objetivos , entre eles, o de um dia vestir a farda da PM.

Na última semana, uma Agente Comunitária de Saúde do Bairro onde mora João Vitor, procurou o Tenente Jorge, do 7º Batalhão PM em Aquidauana, dizendo que o garoto tinha dois grandes sonhos: o primeiro, é realizar o transplante de seu rim e o segundo, fazer uma festa de aniversário com o tema Polícia Militar

Ao saber da emocionante história, Jorge e alguns integrantes das equipes operacionais do 7º BPM resolveram fazer uma surpresa na casa do garotinho, no dia de sua festa de aniversário (08). Com as sirenes e dispositivos luminosos ligados, as viaturas se aproximaram do local, atraindo a atenção do João Vitor e de seus convidados.

Não sabendo como esconder a alegria, ele correu para abraçar os policiais e dizer o quanto os admira e como é seu sonho de um dia se tornar policial militar, para ajudar as pessoas.

João Vitor ainda ganhou um presente muitíssimo especial, uma réplica da farda da PMMS e um braçal da Força Tática de Aquidauana. Daí por diante foi só alegria, sessões de fotos e muita diversão por ter um de seus sonhos realizados.

“Enfim, numa sociedade em que por vezes os valores de respeito e admiração são deixados de lado, atitudes como a desse querido garotinho nos fazem refletir sobre a importância da vida, da solidariedade e da luta pelos objetivos. O sonho do pequenino em ter uma festa personalizada, com a presença da Polícia Militar, nós conseguimos realizar”, disse o tenente Jorge.



