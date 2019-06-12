UFMS abre três vagas para bolsas de cultura de R$ 400 em Aquidauana

Estudantes da UFMS poderão se candidatar às vagas abertas para bolsas de cultura no Câmpus de Aquidauana (CPAQ). Há vagas em três projetos e acadêmicos de qualquer curso podem se candidatar.

As bolsas terão duração de até seis meses, com valor mensal de R$ 400,00. O acadêmico deve (i) estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFMS, (ii) possuir disponibilidade para execução das atividades em 20 horas semanais, (iii) não estar em cumprimento de sanção disciplinar, dentre outros requisitos básicos previstos no edital.

As inscrições serão realizadas com os coordenadores das propostas, entre os dias 18 a 19 de junho. Cada projeto tem sua forma de inscrição e critérios de seleção próprios, disponíveis no edital de abertura ao final da matéria.

As 3 vagas abertas são para atuação nos seguintes projetos:

Canto Coral na UFMS/Câmpus de Aquidauana,

Grupo de leitura – Porque ler nunca é demais,

Teatro e Cinema na Universidade.

O edital completo pode ser acessado aqui.