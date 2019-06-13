Cerca de 100kg de cocaína são furtados na delegacia e Polícia Civil investiga o crime

A nota da Polícia Civil relata que foi detectado por policiais civis lotados e em exercício na 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, a subtração de substância entorpecente a qual estava acondicionada em local disponível na unidade policial.

No final da manhã desta quinta-feira (13) a assessoria de comunicação da Polícia Civil de MS emitiu nota sobre o furto de drogas que ocorreu dentro das dependências da Delegacia de Aquidauana na última segunda-feira (10). A publicação evita falar sobre o tipo e quantidade de droga subtraída do local, entretando, o Sindicado dos Policiais Civis do estado (Sinpol) divulgou notícia no final da noite de ontem (12) afirmando que cerca de 100kg de cocaína foram furtados da delegacia.

"O Furto em questão ocorreu mediante as qualificadoras de escalada e arrombamento, sendo de imediato as providências adotadas acerca das comunicações necessárias e investigações para elucidar o crime, identificar sua autoria e apreender as substâncias subtraídas", assegura a PC.

Ainda na publicação, a PC acrescenta que em razão do furto, foram comunicados o Poder Judiciário, o Ministério Público e as Autoridades Policiais da administração superior visando a tomada de medidas necessárias para a completa apuração dos fatos.

"No mesmo dia foi acionada a Corregedoria Geral da Polícia Civil, a qual é a responsável pelas investigações, mediante a instauração do respectivo inquérito policial e caso se confirme qualquer colaboração por parte de servidor Policial Civil na prática delituosa, serão instaurados procedimentos administrativos conforme previsão na legislação vigente", complementa.

No comunicado oficial, a Polícia Civil afirma que "por questões de segurança orgânica e ainda para não atrapalhar as investigações, não prestará neste momento informações acerca do tipo e quantidade de substância entorpecente subtraída.[...] Ressalta que adotou e continuará adotando toda celeridade e transparência na comunicação com os órgãos envolvidos na busca do esclarecimento dos fatos e de sua autoria."

Por outro lado

Para o Sinpol, o furto da droga aconteceu em decorrência da falta de estrutura das delegacias de MS, e exemplificou o caso com a citação de um documentário feito em 2017 em que denunciava a presença de drogas nas unidades.