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De volta a Aquidauana

Com síndrome do pânico e pressão alta, Raul Freixes cumpre prisão domiciliar

Segundo a esposa do ex-prefeito de Aquidauana, seu estado de saúde é bastante debilitado

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/06/2019 às 11:16

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Nesta segunda-feira (10) o ex-prefeito de Aquidauana e ex-deputado estadual, Raul Freixes, deixou o Centro de Triagem Anizio Lima, na Capital, e foi transferido para Aquidauana a fim de cumprir prisão domiciliar, após determinação da Justiça diante do seu atual estado de saúde que é considerado bastante crítico.

Ao jornal O Pantaneiro, Vanessa Arguelho, esposa de Raul Freixes, falou sobre as circunstâncias pelas quais a Justiça concedeu a prisão domiciliar, que, segundo ela, a permanência no presídio tornou-se inviável ao ex-político de 58 anos por conta de sua saúde que se deteriorou muito.

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“Na segunda-feira ele veio para casa. Nós fomos a Campo Grande e buscamos ele. Ele está muito abalado, inclusive estamos tentando interná-lo neste momento. Por isso, o juiz concedeu a autorização para ele sair de casa apenas para tratamento médico, fora isso ele não pode sair de casa”, confirmou Vanessa.

Ainda conforme Vanessa Arguelho, o estado de saúde de Raul Freixes só piorou enquanto esteve no presídio nos últimos três meses, pois, como argumenta a advogada, o local não tem condições de conceder tratamento adequado.

“Um psiquiatra já veio atendê-lo aqui em casa. Para ele poder sair para ir a consultas em hospital, temos que comunicar ao juiz e ainda não tivemos tempo de levá-lo. É preciso autorização do juiz, a não ser que seja uma emergência”, relatou.

Problemas de saúde – Vanessa diz que Raul Freixes atualmente sofre com pressão alta, tem desmaios e convulsões. “Ele está passando por tratamento psiquiátrico, pois tem síndrome do pânico em grau muito elevado e depressão também.”

Quando questionada sobre como o ex-prefeito de Aquidauana enxerga a situação, a advogada rebate. “Ele fez tanto bem para a cidade, foi um bom prefeito e o sentimento é de revolta por ter ganho isso em troco de tudo o que fez por Aquidauana. Ele acha que é perseguição política, tanto que o processo dele ainda não transitou em julgado. Entretanto, como há a execução provisória da pena, ele teve que cumprir [a prisão] em um processo de 19 anos que já estava para prescrever, mas foi condenado”, desabafa.

A esposa de Freixes afirma que a doença dele não tem cura. “O perito médico do Tribunal de Justiça já determinou isso, pois é uma doença grave. Muitas pessoas daqui da cidade, que têm carinho por ele, pediram para visitá-lo, mas por enquanto não há essa possibilidade”, finalizou.

Entenda o caso

De acordo com o Ministério Público, há quase 19 anos (21 de novembro de 2000) faltando pouco mais de um mês para o fim do mandato de prefeito, Raul Freixes se apropriou de R$ 100 mil em verba pública pertencente ao município. Ele, segundo a denúncia, preencheu um cheque de titularidade da prefeitura e determinou que uma funcionária fosse ao banco, descontasse o valor do cheque e lhe entregasse o valor, o que foi feito.

Um mês depois, poucos dias antes do encerramento de seu mandato, Raul Freixes se apropriou de R$ 14.958,32 em verba pública. Desta vez, ele e o então secretário de fazenda e administração, Augusto Paim Mendes, confeccionaram uma nota de empenho simulando pagamento à empresa que realizaria ampliação de ruas da cidade.

Condenação - Os dois foram condenados pela Justiça. Eles recorreram ao Tribunal de Justiça. O recurso foi aceito em parte, mantendo-se a condenação. Assim, Raul Freixes foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, com regime inicial fechado e com a inabilitação para o exercício função pública pelo prazo de 10 anos. Carlos Augusto Paim, por sua vez, foi condenado à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e com a inabilitação para o exercício de cargo, emprego ou função pública, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de cinco anos.

*Com informações do Campo Grande News

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