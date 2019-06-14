Chácara Cintra é palco do Churrasco da Rede de Amigos de Aquidauana e Anastácio

Acontece no próximo domingo (16), na Chácara Cintra, o III Churrasco da Rede de Amigos de Anastácio e de Aquidauana. O evento tem início a partir do meio-dia e o almoço será servido apenas no local.

É preciso levar pratos e talheres. O valor do ingresso é de R$ 25 por pessoa vendido na hora, e crianças de até sete anos acompanhadas dos pais não pagam.

Está confirmada a presença do Moto Clube 4 Canecos. Entre as atrações estão Naira Leandro, Michel Matos, Lino e Nando, Nosso Balanço, Romário Oliveira, Anderson e Fernandes, João Gustavo e Guilherme, Matheus e Rafael, Romani e Rafael, Lucas e Fágner, Marco Viola, Eduardo e Kae e Mania de Samba.



Haverá pula-pula para as crianças. O evento tem apoio do Jornal O Pantaneiro, Schin, Chácara Cintra e Rádio Pantanal 87.9.